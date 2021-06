La sentenza del 2004 annullata dalla Corte Suprema della Pennsylvania

Bill Cosby esce dal carcere, dopo che la condanna nei suoi confronti per violenza sessuale è stata annullata: “Le condanne e la sentenza di Cosby sono annullate e viene rilasciato”, si legge nella sentenza di 79 pagine del tribunale. L’attore statunitense era stato condannato nel settembre 2018 a una pena fra tre e 10 anni di prigione statale, per aver drogato e aggredito sessualmente una donna nel 2004. L’anno scorso la Corte Suprema della Pennsylvania aveva accettato di ascoltare il ricorso di Cosby contro la condanna. L’83enne ha scontato oltre due anni di carcere vicino a Philadelphia. Decine di donne lo hanno accusato pubblicamente di aggressione sessuale, in un caso che ha avuto ampia risonanza nell’ambito del movimento #MeToo.

