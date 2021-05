Il segretario di Stato americano ieri ha visto il premier israeliano Netanyauh e il leader palestinese Abu Mazen

Prosegue in Egitto la missione diplomatica di Antony Blinken in Medioriente. Il segretario di stato americano oggi è al Cairo, dopo aver incontrato ieri il premier israeliano Netanyauh a Gerusalemme e il leader palestiense abu mazen a Ramallah. Il capo della diplomazia americana spera di consolidare, proprio con la mediazione egiziana, la fragile tregua nella Striscia di gaza. Gli Stati Uniti sono contrari a “azioni unilaterali che possano minare le prospettive per una giusta e durevole pace” in Medioriente, ha detto ieri Blinken, annunciando poi la riapertura del consolato Usa a Gerusalemme est per gestire le relazioni coi palestinesi, che era stato chiuso da Trump.

