Usa-Iran, saltato incontro con Trump: Rouhani voleva stop a sanzioni

di dab

Milano, 1 ott. (LaPresse) - "Donald Trump e Hassan Rouhani hanno concordato un documento in quattro punti mediato da Emmanuel Macron a New York la scorsa settimana, come base per una riunione e il rilancio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, secondo i funzionari francesi". Lo scrive il portale Politico.com, spiegando che "mentre i presidenti degli Stati Uniti e dell'Iran hanno trovato l'accordo sul documento, che è stato visto da 'Politico', hanno finito per non incontrarsi dopo che Rouhani ha insistito sul fatto che Trump avesse dichiarato che avrebbe revocato le sanzioni statunitensi, secondo i funzionari. Una telefonata - prosegue l'articolo - che Macron ha cercato di organizzare tra i due leader in alternativa alla riunione non ha avuto luogo perché Rouhani ha rifiutato di partecipare".

