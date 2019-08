Usa-Cina, Trump conferma negoziati di settembre: Ancora in programma

di dab

Washington (Usa), 15 ago. (AFP/LaPresse) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato che la prossima sessione di negoziati commerciali tra Pechino e Washington prevista per i primi di settembre è "ancora in programma, se ho capito bene". L'inquilino della Casa Bianca ha, poi, aggiunto, rispondendo ai giornalisti del New Jersey: "Ma più importante della riunione di settembre è il fatto che parliamo al telefono e abbiamo colloqui produttivi". Trump ha poi ripetuto con i cronisti che la Cina "vuole raggiungere un accordo".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata