Washington, tensioni alla manifestazione pro Trump davanti alla Casa Bianca

"Stop the Steal" e "Count Every Vote" gli slogan più gridati, decine di arresti

Migliaia di sostenitori di Donald Trump a Washington hanno protestato contro i risultati delle elezioni e poi hanno salutato il passaggio di Trump con applausi e slogan. La manifestazion davanti alla Casa Bianca, inizialmente pacifica, è sfociata in tensioni e scontri con gruppi di oppositori del presidente uscente. C'è stato almeno un accoltellamento e oltre 20 arresti. Diverse altre città sabato sono state teatro di manifestazioni di sostenitori di Trump che non sono disposti ad accettare come legittimi il collegio elettorale del democratico Joe Biden e la vittoria del voto popolare. "Stop the Steal" e "Count Every Vote" gli slogan più gridati, nonostante la mancanza di prove di frodi elettorali o altri problemi che potrebbero modificare il risultato delle presidenziali.

