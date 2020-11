Vittoria Biden, Sanders: "Grazie a Dio ha vinto la democrazia"

Il senatore del Vermont è stato in corsa per le primarie dei democratici per la Casa Bianca

Il senatore del Vermont Bernie Sanders, che è stato in corsa alle primarie dei democratici per la Casa Bianca sia nel 2016 che quest'anno, si è congratulato con il presidente eletto Joe Biden e la vicepresidente eletta Kamala Harris per la vittoria di oggi. Questa elezione "riguardava se rimaniamo o meno un Paese che crede nella Costituzione, che crede nello Stato di diritto e che crede nella democrazia", ha detto alla Cnn. “E grazie a Dio, la democrazia ha vinto. Quindi auguro a Joe e Kamala il meglio per guidare il nostro Paese".

Sanders ha aggiunto che la sfida di Biden sarà riunire gli americani.“Non invidio Joe Biden per le enormi, enormi sfide che deve affrontare, compreso il razzismo sistemico, compreso il cambiamento climatico, infrastrutture fatiscenti. Questo è quello che dovrà affrontare. E il nostro lavoro in questo momento è riunire le persone, mi sembra, attorno a un'agenda che funzioni per tutti".

