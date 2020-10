Usa, secondo dibattito presidenziale a distanza: Trump non ci sta

Il presidente Usa: "Non farò un dibattito virtuale, non ho intenzione di sprecare il mio tempo"

Il secondo dibattito tra Trump e Biden si farà, ma a distanza. Una settimana prima del faccia a faccia previsto a Miami il 15 ottobre, in vista delle elezioni Usa del 3 novembre, la commissione ha annunciato che i due candidati "parteciperanno da diversi luoghi in remoto", mentre partecipanti e moderatore saranno nella città in Florida. All'origine della decisione, la preoccupazione per la positività al coronavirus del Presidente Donald Trump e il rischio di contagi.

Immediata la risposta dalla Casa Bianca: "Non farò un dibattito virtuale", ha detto Trump intervistato da Fox News, "Non ho intenzione di sprecare il mio tempo". Ha poi accusato i moderatori di tentare di proteggere lo sfidante democratico.

