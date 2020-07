Usa 2020, sondaggio: Biden in testa al 51%, ma Trump promosso su economia

Il candidato democratico alle presidenziali Usa Joe Biden sarebbe in testa rispetto al repubblicano Donald Trump di 11 punti percentuali. Lo riporta il nuovo sondaggio nazionale condotto da Nbc e Wall Street Journal che arriva a tre mesi e mezzo dalle elezioni in programma per novembre. Biden avrebbe il 51% dei consensi contro il 40% di Trump. Il margine di errore del sondaggio è di circa 3,3 punti percentuali. Solo il 37% approva la gestione del coronavirus da parte di Trump, che è in calo di 6 punti rispetto al mese scorso. E solo il 33 percento approva la sua gestione dei rapporti razziali. Ma il 54 percento degli elettori afferma di approvare il modo in cui il tycoon gestisce l'economia, un dato in ascesa rispetto ai sondaggi precedenti.

