Usa 2020, rischio attentato a Filadelfia: due arresti

La polizia di Filadelfia ha arrestato due uomini armati vicino al Pennsylvania Convention Center, dove si contano ancora le schede elettorali nelle elezioni presidenziali del 2020, uno degli Stati chiave per la corsa alla Casa Bianca. Lo riporta 'Fox News'. La polizia di Filadelfia ha detto che sono stati presi in custodia e che, presumibilmente, sono entrati in città, armati di pistole, da fuori dallo Stato in Hummer.



La notizia degli arresti arriva dopo che una tv locale ha riferito che gli agenti hanno sventato un potenziale complotto per attaccare il centro congressi che coinvolgeva un gruppo armato in viaggio dalla Virginia in Hummer. L'Fbi si occupa del caso. Uno degli uomini potrebbe non avere il permesso di portare un'arma da fuoco.

