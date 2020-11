Usa 2020, la lunga notte degli Stati Uniti: Biden sfida il presidente uscente Trump

Entra nel vivo la lunga giornata elettorale delle elezioni presidenziali americane: la sfida è tra il democratico Biden e l'attuale inquilino della Casa Bianca, Donald Trump. Dopo una campagna elettorale segnata dal risentimento e dalla paura, per gli statunitensi è arrivato il momento di scegliere chi guiderà gli Usa per i prossimi quattro anni tra il tycoon repubblicano e il democratico Biden, nel pieno di una pandemia che ha ucciso oltre 230mila persone ed è costata il posto di lavoro a milioni di americani. Il Paese verso un'affluenza record, la più alta dal 1908.

01.46 Ohio "too early to call"

Secondo Fox News, la situazione in Ohio è too early to call, con i risultati dei due candidati Donald Trump e Joe Biden troppo incerti per poter prevedere un vincitore, in questa fase iniziale dopo la chiusura delle urne. L'Ohio conta 18 Grandi elettori.

01.40 Proiezioni: Trump vince in West Virginia, Biden in Virginia

Il presidente uscente Donald Trump vince in West Virginia, secondo le proiezioni di Associated Press. Lo Stato conta cinque grandi elettori. L'ultimo democratico a vincere qui fu Bill Clinton nel 1996.

01.27 Testa a testa in Florida

Secondo le proiezioni del New York Times, il repubblicano Donald Trump è in lieve vantaggio sul democratico Joe Biden in Florida, con 50,3% contro 48,8%. Per la proiezione di Cnn, invece, è Biden in vantaggio con 51,1%, Trump al 48%. Trump vinse la Florida nel 2016, la vittoria nello Stato è decisiva.

01.14 Proiezioni: Biden vince in Virginia e Vermont

Il candidato democratico alle elezioni americane Joe Biden ha conquistato il Vermont e la Virginia.

Lo rilevano le proiezioni di Associated Press e Fox News. Il Vermont ha in palio 3 grandi elettori mentre la Virginia 13.

01.06 Chiusi primi seggi in Florida

Hanno chiusi i primi seggi in Florida, Stato chiave per l'andamento delle presidenziali negli Usa. La regione occidentale dello Stato avrà i seggi aperti ancora per un'ora. Chiusi i seggi anche in Georgia, Indiana, Kentucky, South Carolina, Virginia e Vermont.

00.43 Scheda bianca per governatore repubblicano del Massachusetts

Il governatore del Massachusetts, il repubblicano Charlie Baker, ha dichiarato di avere lasciato scheda bianca alle presidenziali. Lo ha riferito parlando ai giornalisti, secondo i media statunitensi. Si unisce così a un gruppo di governatori del Gop che hanno dichiarato non avrebbero votato per il presidente uscente Donald Trump. Tra loro il governatore del Maryland, Larry Hogan, che ha annullato la scheda scrivendovi Ronald Reagan, mentre i governatori di Ohio John Kasich, Rick Snyder del Michigan, Tom Ridge della Pennsylvania e Marc Racicot del Montana hanno dichiarato il voto a favore del democratico Joe Biden. Il governatore del Vermont Phil Scott ha fatto sapere poco fa di aver votato per Biden.

00.43 Pelosi: Ottimista su risultato Dem a Camera e Senato

La speaker democratica della Camera, Nancy Pelosi, si è mostrata fiduciosa del fatto che il suo partito amplierà la propria maggioranza alla Camera, nelle elezioni in corso. "Siamo molto speranzosi sul Senato e siamo ottimisti sul fatto che Joe Biden sarà presidente degli Stati Uniti", ha detto Pelosi ai media statunitensi. Quando le è stato domandato se sia fiduciosa che il Senato possa passare in mano democratica, ha risposto: "Ora, in questo preciso istante, lo sono".

00.36 Uomo armato arrestato in un seggio della Carolina del Nord



In Carolina del Nord è stato arrestato un uomo armato in un seggio elettorale con l'accusa di intrusione. Il trentaseienne Justin Dunn portava legalmente con sè un'arma da fuoco, ma bighellonava nel seggio di Charlotte dopo aver votato. Per questo un funzionario del distretto ha chiamato la polizia per timori di intimidazioni nei confronti degli elettori. Un funzionario del distretto accompagnato da un agente di polizia gli ha chiesto di lasciare il seggio e lo ha bandito. La polizia riferisce che Dunn ha lasciato il distretto ma è tornato circa due ore dopo, quando è stato preso in custodia e accusato di violazione di domicilio di secondo grado.

00.34 Exit poll Cnn: In Indiana Trump 66,5%, Biden 31,5%

Secondo gli exit poll diffusi da Cnn, il presidente Donald Trump è in vantaggio in Indiana con il 66,5%, mentre lo sfidante democratico Joe Biden è al 31,5%. In Kentucky, altro Stato in cui i seggi hanno chiuso, Trump è secondo gli exit poll al 67,5%, Biden al 31,1%.

00.25 Trump: "Stiamo andando bene in tutto il Paese"

"Stiamo andando molto bene in tutto il Paese! Grazie!". Lo ha twittato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in attesa dei primi risultati delle elezioni presidenziali.

00.20 Casa Bianca: Probabili ritardi, Trump potrebbe parlare stanotte

Alyssa Farah, direttrice della comunicazione strategica e assistente del presidente Donald Trump, ha riferito che la Casa Bianca si aspetta alcuni ritardi nei risultati, "soprattutto in Pennsylvania". Lo riporta la Cnn spiegando che Farah ha suggerito che Trump farà un'apparizione pubblica in qualche forma dalla Casa Bianca nella notte, indipendentemente da ciò che accadrà."Non voglio anticipare nulla, ma penso che potreste finire per sentirlo stasera".

00.16 Prime chiusure di seggi in Indiana e Kentucky



Prime chiusure dei seggi nelle presidenziali statunitensi, in Indiana e Kentucky, alla mezzanotte italiana. Alcuni seggi resteranno aperti ancora per un'ora, a seconda della zona di fuso orario in cui sono collocate. All'1 italiana inizieranno invece a chiudersi le operazioni di voto in Florida, Stato oscillante decisivo per l'esito delle presidenziali, e chiusura anche in Georgia, South Carolina, Virginia, Vermont.

00.08 Affluenza record

L'affluenza alle elezioni presidenziali Usa potrebbe essere la più alta dal 1908. E' la stima fatta dallo Us Elections Project che tiene traccia delle votazioni anticipate e dei voti per posta negli stati. Con oltre 102 milioni di voti già espressi prima dell'Election Day gli Usa potrebbero superare la soglia dei 150 milioni di votanti, la più alta da oltre un secolo.

