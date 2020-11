Joe Biden e Kamala Harris, discorso alla Nazione: "Ricostruiamo spina dorsale del Paese"

A calcare il palco per prima come vuole il copione è Kamala Harris, la vicepresidente eletta, la prima donna nella storia americana a ricoprire questa carica. Sul palco democratico di Wilmington, nel Delaware, quartiere generale di Biden. "Avete scelto un nuovo futuro per l'America" ha detto subito la Harris, "Voi avete votato e avete consegnato un messaggio chiaro , avete scelto Joe Biden come prossimo Presidente degli Stati Uniti!". Poi Kamala Harris ha introdotto il tema centrale del messaggio di questa nuova presidenza. l'unità. "Joe è una persona che unisce, che dà sicurezza, un uomo con un cuore grande, un uomo che guiderà questo Paese con amore". Prima donna Procuratore Generale della California, prima donna vice presidente degli Stati Uniti, Kamala Harris non ha tardato nel suo discorso della vittoria a parlare di diritti e traguardi di genere: "Penso a mia madre, indiana e immigrata. Penso a tutte le donne nere, latine, bianche, native americane, che lottano e hanno lottato sempre, che sono la spina dorsale di questa democrazia. Penso stasera e sono grata per la loro lotta e per la loro determonazione. Che coraggio che ha avuto Joe Biden ad abbattere le barriere ed a scegliere una donna come suo vice. Ogni bambina - ha detto Kamala Harris - oggi ci osserva e pensa che questo è un mondo che offre delle possibilità. Io lotterò per essere una vicepresidente per tutti gli americani". Così la prima donna e prima donna afroamericana ad essere stata eletta vice presidente degli Stati Uniti, prima di introdurre il Presidente eletto Joe Biden.

E l'ex vice di Obama, il candidato alla Presidenza che ha avuto il maggior suffragio popolare di sempre, 74 milioni di voti, ha innanzitutto messo in chiaro: "Il popolo di questa nazione ha parlato ed ha parlato chiaro. Lo dico con uumiltà - ha poi aggiunto - io sarò un Presidente che non distinguerà tra il rosso e il blu, sarò un Presidente che vede solo i colori di un'America unita". Biden ha poi fatto u appello al popolo repubblicano: "Mi rivolgo a chi

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata