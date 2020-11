Usa 2020, i dati fondamentali su Paese ed elettorato

Tutto pronto per l'Election Day, il presidente uscente Trump sfida il democratico Biden

Gli Stati Uniti celebrano il 3 novembre le elezioni generali numero 59 della loro storia, che decideranno se alla Casa Bianca resterà il repubblicano Donald Trump per un secondo mandato oppure se vi entrerà il democratico Joe Biden, ex vice del presidente Barack Obama. Seguono alcuni dati sul Paese.

SITUAZIONE. Gli Stati Uniti hanno una superficie di 9,83 milioni di chilometri quadrati, 9,15 dei quali di terra, distribuiti su 50 Stati e Distretto di Columbia. Si tratta del terzo Paese più esteso al mondo, superato solo da Russia e Canada. Confina a nord con il Canada, a sud con il Messico.

POPOLAZIONE. Con 330 milioni di abitanti (dati del governo al 12 ottobre 2020), gli Usa sono il terzo Paese più popoloso del mondo, dietro Cina e India. Contano una nascita ogni 8 secondi, un decesso ogni 12, un aumento netto della popolazione di una persona ogni 18 secondi. Gli Stati più popolosi sono California (oltre 39 milioni), Texas (28 milioni), Florida (21 milioni), New York (19 milioni, dati del 2019).

CAPITALE. Washington Dc, con 705mila abitanti (nel 2019).

TERRITORI. Gli Usa hanno sovranità su diversi territori oltremare nei Caraibi e nel Pacifico. Quelli popolati sono Puerto Rico, le Isole Vergini, Guam, Samoa e le Isole Marianne Settentrionali. I loro abitanti non possono partecipare alle elezioni presidenziali.

LINGUA. Gli Usa non hanno una lingua ufficiale, anche se l'inglese è quella dominante. L'hawaiano è invece ufficiale alle Hawaii. Il 78,1% degli statunitensi in famiglia parla inglese, mentre il 13,5% parla spagnolo: quest'ultimo dato è in aumento.

RELIGIONE. Il 65% degli statunitensi si definisce cristiano, secondo un'indagine del Pew Research Center nel 2018 e 2019, il 12% in meno in un decennio. Il 26% si definisce ateo, agnostico o "nulla in particolare", rispetto al 17% del 2009. Dei credenti, il 43% si dichiara protestante (51% nel 2009), il 20% è cattolico (23% nel 2009), il 2% di religione ebraica, il 2% mormone, l'1% musulmano e l'1% buddista.

FORMA DI GOVERNO. Gli Usa sono una repubblica federale che si regge su una Costituzione del 1789 cui sono stati aggiunti 27 emendamenti, l'ultimo dei quali nel 1992. Il potere esecutivo è esercitato dal presidente, votato dai cittadini ogni quattro anni attraverso un sistema di elezioni di delegati. Il 22esimo emendamento della Costituzione (del 1951) ha limitato a due i mandati possibili per il capo di Stato. Il potere legislativo è esercitato dal Congresso bicamerale con 100 senatori e 435 deputati alla Camera.

FORZE ARMATE. Nel 2020 l'esercito Usa è composto da 1,4 milioni di uomini e donne, la terza forza attiva al mondo. Le basi militari in Europa, Asia, Africa e America Latina, assieme alla maggior flotta di portaerei del mondo e a un arsenale missilistico senza pari, fanno degli Usa la prima potenza militare del mondo. Il presidente è comandante in capo delle Forze armate.

ECONOMIA. La moneta è il dollaro statunitense. Il Fondo monetario internazionale ha stimato il Pil nominale degli Usa nel 2019 a 21,44 miliardi di dollari, che li rende prima economia mondiale davanti a Cina, Giappone, Germania e India. Il tasso di disoccupazione per il mese di settembre 2020 è stato del 7,9% e l'inflazione dell'1,3% annuale.

VOTANTI. Gli aventi diritti di voto sono oltre 233 milioni (Pew Research Center, 2018), di cui 157 milioni sono bianchi, 29 milioni afroamericani, altrettanti ispanici, 10 milioni asiatici.

