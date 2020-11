Usa 2020, campagna Trump fa causa in Pennsylvania: 'doppio standard' nei voti

La campagna elettorale di Donald Trump Trump ha fatto causa alla segretaria di Stato della Pennsylvania, Kathy Boockvar, affermando che sia stato impiegato un "doppio standard" per il voto per posta e quello in presenza, sostenendo che il primo sia stato soggetto a un sistema di conteggio meno rigoroso del secondo. Lo riferisce The Hill.

