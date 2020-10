Usa 2020, Biden vince sfida televisiva a distanza con Trump

Sfida televisiva a distanza tra Donald Trump e Joe Biden in vista delle presidenziali del prossimo 3 novembre. Il secondo confronto tra il capo della Casa Bianca, collegato da Miami con la NBC, e il candidato democratico, in linea da Philadelphia con l'ABC, è stato vinto da Biden, apparso pronto, preparato e calmo su ogni argomento. "Farò di tutto contro la pandemia", ha promesso il candidato dem. Male, invece, Trump che, a più riprese, è sembrato poco preparato e nervoso. Il presidente degli Stati Uniti ha insistito sul fatto che applicherà un sistema sanitario migliore e più accessibile, rifiutando però di fornire qualsiasi dettaglio. Il repubblicano ha attaccato l'Affordable Care Act più volte, quando gli è stato domandato dei suoi piani per abbassare i costi sanitari. Ha anche sostenuto, falsamente, di averli già abbassati. Non ha dettagliato alcun piano, solo parlato di "sistema sanitario molto migliore a un costo molto migliore". Ha poi promesso di proteggere chi ha malattie preesistenti, sebbene la sua amministrazione stia tentando di abbattere l'Obamacare - e la protezione per queste persone - alla Corte suprema.

Trump incalzato dalla giornalista va in difficoltà

La prima metà del town holl di Nbc News cui ha partecipato il presidente Trump è stata dominata da scambi di battute ostili con la giornalista Savannah Guthrie, che gli ha fatto pressione su vari temi. Dopo varie domande, Trump le ha detto: "Dovremmo essere dalla stessa parte". Guthrie ha insistito perché Trump dicesse quando era risultato negativo al coronavirus l'ultima volta, prima della diagnosi positiva di inizio mese. Lui non l'ha detto. Ha anche insistito sul suo uso smodato di Twitter, dicendogli che non è lo "zio pazzo" qualunque che può twittare tutto ciò che vuole. Lui le ha risposto che si sarebbe focalizzata solo sui retweet, dimenticando il resto. La giornalista ha anche chiesto a Trump conto delle sue controverse affermazioni sull'uso della mascherina, dicendo al presidente che i suoi esperti del governo sono "tutti all'unisono" concordi sui benefici. A un certo punto ha esclamato: "Non capisco".

Biden: Revoca tagli a tasse concessi da Trump? Solo a più ricchi

Il democratico Joe Biden non intende revocare tutti i tagli alle tasse attuati dal presidente Donald Trump, ma quelli che si applicano all'1% di popolazione più ricca: "Ecco ciò di cui sto parlato di eliminare, non tutti i tagli" ha detto durante il confronto. Alzare le tasse alle aziende e ai grandi redditi porterebbe allo Stato molto denaro da investire "in programmi che possono rendere la vostra vita migliore", ha aggiunto Biden.

