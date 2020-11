Usa 2020, Biden rompe gli indugi e parla al Paese: "Stiamo per vincere questa sfida"

Il candidato democratico: lavorerò per chi ha votato per me e per chi ha votato contro. Abbiamo il dovere di prenderci cura di tutti gli americani

Vinceremo questa battaglia. Questa la certezza di Joe Biden che il candidato democratico afferma senza più incertezze nella notte di venerdì, le cinque del mattino di sabato ora italiana. Un discorso da Presidente quello di Biden, anche se non quello della vittoria conclamata, parole che ormai l'America e il mondo intero attendevano da ore. " "Ricordiamoci che dobbiamo restare calmi e dobbiamo essere pazienti, ogni voto sarà contato. Sappiamo che da 240 anni regna la democrazia, la vostra volontà sarà presa in considerazione farò in modo che nessuno potrà mettervi i bastoni tra le ruote"" ha scandito l'ex vicepresidente di Obama ai milioni di elettori americani, assicurando: "Rappresenterò tutti, quelli che hanno votato per me e quelli che hanno votato contro di me".

"La politica deve garantire benessere nella società, non fomentare conflitti ma rispettare i diritti e le regole" ha detto Biden senza mai dichiarare vittoria in modo esplicito, senza mai citare l'avversario Trump ma di fatto non lasciando più spazio a dubbi su chi sarà il 46esimo Presidente degli Stati Uniti. "Abbiamo tante cose da fare, per l'economia, per combattere la pandemia. non c'è nulla che non siamo in grado di compiere. Abbiamo il dovere di prenderci cura di tutti gli americani. Mettiamo alle spalle la rabbia e la demonizzazione. Non abbiamo più tempo da perdere in guerre partigiane".

