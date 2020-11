Usa 2020, Biden in vantaggio anche in Pennsylvania

(LaPresse) - Il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, passa in vantaggio nei conteggi nello Stato della Pennsylvania sul presidente in carica Donald Trump. Lo riferisce la Cnn che inoltre specifica che il tycoon non ha intenzione di riconoscere la vittoria alle presidenziali dell'avversario dem, anche se dovesse perdere in Stati come la Georgia o la stessa Pennsylvania. Emergerebbe alcune conversazioni che il magnate avrebbe avuto con alcuni membri del suo staff, tra cui il capo dello staff Mark Meadows. Secondo i dati riportati da Cnn, Joe Biden ha ora 5.587 voti in più di Donald Trump. Il democratico è al 49,4% dei voti contro il 49,3% del repubblicano. I democratici si avvicinano alla Casa Bianca dopo che l'ex vice presidente ha sorpassato l'avversario anche Georgia di 917 voti. Decisiva, riportano i media statunitensi, la contea di Clayton.

