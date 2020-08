Usa 2020, Biden accetta nomination: Supereremo stagione di tenebre

Joe Biden ha accettato la nomination democratica per la corsa alla Casa Bianca in vista delle presidenziali del 3 novembre. "Supereremo questa stagione di tenebre", ha promesso a chiusura della convention Dem. Presentando le elezioni d'autunno come una lotta della luce contro il buio dell'attuale presidente repubblicano Donald Trump, Biden ha detto che il tycoon ha "coperto l'America con le tenebre per troppo tempo" e lo ha accusato di avere scatenato "troppa rabbia, troppa paura, troppa divisione".

Dopo avere attaccato Trump, "un presidente che non si prende responsabilità si rifiuta di guidare, accusa altri, si mette a proprio agio con i dittatori e alimenta le fiamme dell'odio e della divisione", il 77enne Biden si è proposto come alternativa di segno nettamente opposto, promettendo di unire l'America. "Qui e adeso, vi do la mia parola, se mi consegnerete la presidenza tirerò fuori il meglio di noi, non il peggio" e "sarò un alleato della luce, non delle tenebre", ha dichiarato. "È tempo per noi, per le persone, di tornare insieme. E di non fare errori, uniti possiamo superare e supereremo questa stagione di tenebre in America", ha detto l'ex vice di Barack Obama. "Sceglieremo la speranza anziché la paura, fatti anziché invenzioni, correttezza anziché privilegio", ha promesso. Due le ipotetiche strade che ha delineato: "Possiamo scegliere un cammino per diventare più arrabbiati, meno speranzosi, più divisi, un cammino di ombra e sospetto" oppure "possiamo scegliere un cammino differente e prendere insieme questa possibilità di curare, riformare, unire. Un cammino di speranza e di luce".

