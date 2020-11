Aumenta il vantaggio di Biden in Pennsylvania, ma è Trump a cantare vittoria

Joe Biden sempre più vicino alla Casa Bianca. Mentre Donald Trump insiste su presunte irregolarità nello spoglio dei voti, in Pennsylvania il candidato democratico alle elezioni presidenziali aumenta il distacco sul rivale repubblicano: ha 28.833 voti in più rispetto all'attuale presidente. Con 3.336.887 preferenze si attesta al 49,6% dei voti totali, contro il 49,1% per il magnate (3.308.054). Sono gli ultimi dati pubblicati da Cnn. La Pennsylvania, Stato decisivo con 20 Grandi elettori, prevede il riconteggio nel caso in cui il distacco sia inferiore al mezzo punto percentuale. Lo spoglio è al 98%.

Donald Trump però non ci pensa nemmeno a riconoscere la sconfitta, anzi. "HO VINTO QUESTE ELEZIONI, DI GRAN LUNGA!", ha scritto su Twitter il presidente degli Stati Uniti. Subito il social network ha accompagnato la dichiarazione con l'avviso: "Le fonti ufficiali potrebbero non ancora attribuito la sfida quando questo è stato twittato".

I WON THIS ELECTION, BY A LOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata