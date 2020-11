Usa2020, Obama si congratula con Biden: "Non potrei essere più orgoglioso"

Lungo post su Facebook dell’ex presidente americano: "Io e Michelle non vediamo l’ora di sostenere il nostro prossimo presidente e la First Lady"

Con un lungo e accorato post su Facebook Barack Obama si è congratulato con l’amico ed ex braccio destro Joe Biden dopo la vittoria nelle presidenziali americane contro il rivale repubblicano Donald Trump. "Non potrei essere più orgoglioso nel congratularmi con il nostro prossimo presidente, Joe Biden, e la nostra prossima First Lady, Jill Biden", ha scritto l'ex presidente statunitense che ha sottolineato "la rivoluzionaria elezione" di Kamala Harris, prima donna della storia a stelle e strisce a ricoprire il ruolo di vice Potus.

Obama ha poi evidenziato come nonostante queste elezioni "siano avvenute in circostanze mai sperimentate", gli americani si sono recati alle urne con un’affluenza mai vista. Proprio per questo, secondo l’ex inquilino della Casa Bianca, "quando ogni voto verrà definitivamente conteggiato, il presidente eletto Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris avranno ottenuto una vittoria storica e decisiva".

"Siamo fortunati che Joe abbia ciò che serve per essere presidente e già si comporta come tale. Perché quando a gennaio entrerà alla Casa Bianca, affronterà una serie di sfide straordinarie come mai nessun neo presidente ha dovuto affrontare", ha aggiunto ancora Obama ricordando "una pandemia che infuria, la diseguaglianza nell'economia e nel sistema della giustizia, una democrazia a rischio e il clima in pericolo".

L’ex Potus si è poi rivolto a tutti coloro che, evidentemente, non hanno votato per Biden "incoraggiandoli a concedergli una possibilità e a dargli supporto". "I risultati elettorali a ogni livello dimostrano che il Paese resta profondamente e aspramente diviso. Spetterà non solo a Joe e Kamala, ma a ciascuno di noi, fare la nostra parte per andare oltre la nostra comfort zone, ascoltare gli altri, abbassare la temperatura e trovare un terreno comune dal quale muovere e andare avanti", ha aggiunto Obama che ha poi concluso: "Ora più che mai la nostra democrazia ha bisogno di tutti noi. Io e Michelle non vediamo l'ora di sostenere il nostro prossimo presidente e la First Lady".

