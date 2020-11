Usa2020, Biden informato dai nipoti della vittoria

Su Twitter la foto che immortala il momento in cui l’ex vice di Obama scopre di essere il nuovo presidente degli Stati Uniti

È stata un’attesa lunga quattro giorni quella Joe Biden (e del mondo intero) che ha scoperto di aver battuto Donald Trump, diventando così il 46esimo presidente degli Stati Uniti, mentre era a casa con i nipoti. Anzi, secondo la Cnn che cita una fonte della campagna del presidente eletto, sono stati proprio questi ultimi ad informarlo della vittoria dopo che l'emittente americana aveva assegnato all'ex vice di Obama anche la Pennsylvania e quindi gli ultimi delegati necessari per decretare la sua vittoria. La nipote più grande, Naomi, ha poi postato su Twitter la foto che immortala il momento in cui un sorridente "nonno Joe" viene abbracciato da tutti i nipoti che lo hanno appena informato del trionfo. Uno scatto di famiglia diventato in breve tempo virale.

