Ultimo dibattito Trump-Biden prima del voto di novembre

Joe Biden e Donald Trump si sfidano nell'ultimo dibattito televisivo prima del voto. Intanto continua lo scontro tra il repubblicano e il democratico che si affrontano in Tennessee, per l'ultimo faccia a faccia. La Commissione sui dibattiti nei giorni scorsi ha cambiato le regole per evitare il caos e le continue interruzioni che hanno segnato il primo duello televisivo. Il tycoon ha già attaccato la moderatrice Kristen Welker, accusandola di essere di parte, e ha schernito il suo predecessore Barack Obama, sceso in campo ieri a Philadelphia per sostenere Biden. "Obama sta facendo campagna per noi. Ogni volta che parla, le persone vengono dalla nostra parte", ha scritto su Twitter il presidente. Nelle scorse ore il tycoon ha però incassato una vittoria importante. La commissione Giustizia del Senato ha approvato la nomina della giudice Amy Coney Barrett alla Corte Suprema dando il via libera al voto finale per la sua conferma in programma alla camera alta. "E' un grande giorno per l'America", è stato il commento del repubblicano. Entrambi i candidati sono risultati negativi al Covid nel test effettuato prima dell'inizio del dibattito.

