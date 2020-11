Trump rompe silenzio su Twitter: "Grande vittoria, parlerò a breve"

"Stiamo andando alla GRANDE, ma stanno tentando di RUBARCI le elezioni. Non glielo lasceremo mai fare. I voti non possono essere depositati dopo che i seggi sono chiusi!". Lo ha scritto su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, annunciando che parlerà a breve.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!