Trump continua ad attaccare: "Questa è stata un'elezione rubata"

"Stiamo vedendo molte dichiarazioni giurate secondo cui c'è stata frode elettorale. Abbiamo una storia di problemi elettorali in questo Paese". Lo ha twittato il presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump, richiamando frasi dell'analista Jonathan Turley. "In Pennsylvania c'è un ordine della Corte suprema per obbligare a separare le schede ricevute dopo la scadenza legale", ha proseguito nella citazione. "Quando si parla di problemi sistemici, si tratta di come queste schede sono state autenticate, perché se c'è un problema nel sistema sull'autenticazione, questo avrebbe conseguenze gravi sulla intera elezione - quel che mi preoccupa è che abbiamo avuto oltre cento milioni di schede postali in città come Filadelfia e Detroit, con una lunga serie di problemi elettorali (per usare parole moderate)", ha proseguito Trump.

“We should look at the votes. We’re just beginning the tabulation stage. We should look at these allegations. We’re seeing a number of affidavits that there has been voter fraud. We have a history in this country of election problems. In Pennsylvania you had an order by a... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020

"Crediamo che queste persone siano ladri - ha continuato a twittare il tycoon - Le macchine delle grandi città sono corrotte. Questa è stata un'elezione rubata. Il miglior sondaggista britannico ha scritto stamattina che si trattava chiaramente di elezioni rubate, che è impossibile immaginare che Biden abbia superato Obama in alcuni di questi stati. Dove contava, hanno rubato quello che dovevano rubare".

“We believe these people are thieves. The big city machines are corrupt. This was a stolen election. Best pollster in Britain wrote this morning that this clearly was a stolen election, that it’s impossible to imagine that Biden outran Obama in some of these states. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020

