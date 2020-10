Trump in Georgia: "Arrestate famiglia Biden"

"La famiglia Biden è corrotta. Arrestate i Biden, arrestate Hillary". Così Donald Trump in chiusura del suo comizio a Macon, in Georgia, sollecitando i cori del pubblico "Lock him up", (arrestatelo) contro lo sfidante Joe Biden e il figlio Hunter e riprendendo lo slogan del 2006 contro Hillary Clinton. "Immaginate cosa sarebbe successo se mio figlio avesse fatto quello che ha fatto Hunter?", ha aggiunto, in riferimento alle indagini sugli affari del figlio del candidato dem in Ucraina. "I Biden sono una famiglia del crimine organizzato", ha aggiunto Trump, "una famiglia che nel suo partito ha passato il potere ai marxisti".

Poi sul virus ha aggiunto: "Sto spostando il cielo e la terra per salvaguardare i nostri anziani dal virus cinese".

