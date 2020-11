Trump: "Ci stiamo preparando a festeggiare in grande, stiamo vincendo tutto"

Il presidente degli Stati Uniti parla dalla Casa Bianca: Trump: "E' in atto una frode, andremo a Corte Suprema"

"Ci stiamo preparando a festeggiare, stiamo vincendo tutto". Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parla dalla Casa Bianca, commentando lo spoglio dei voti. "La Florida è stata conquistata e anche il Texas. Stiamo vincendo la Pennsylvania in maniera schiacciante" e "ed è chiaro che stiamo vincendo in maniera anche schiacciante in Georgia e North Carolina", ha detto.

"Un gruppo di persone tristi cerca di gettare ombra, ma non lo accetteremo", ha aggiunto il tycoon accompagnato dalla First Lady e spiegando "E' in atto una frode, andremo a Corte Suprema".

"Un voto e un successo incredibili: i cittadini hanno votato con numeri record". "Ringrazio popolo americano per l'incredibile supporto milioni e milioni di persone hanno votato per me".

