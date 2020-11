Trump accusa di nuovo: Irregolarità e mancata trasparenza

Il presidente Usa non ci sta e torna a farsi sentire su Twitter per mettere in dubbio la correttezza del processo elettorale. E il social network continua a segnalare i post del candidato repubblicano

Donald Trump continua a denunciare irregolarità nel conteggio dei voti delle elezioni presidenziali, a scrutini non ancora conclusi. "Decine di migliaia di voti sono stati ricevuti illegalmente dopo le 20 di martedì, l'Election Day, cambiando totalmente e facilmente i risultati in Pennsylvania e in altri piccoli Stati in bilico. Separatamente, centinaia di migliaia di voti sono stati illegittimamente non accettati per essere monitorati" dagli osservatori. Lo ha scritto su Twitter il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in nuove accuse di brogli e irregolarità nel processo elettorale, per cui già nei giorni scorsi non ha fornito elementi di prova ed è stato fortemente criticato.

Tens of thousands of votes were illegally received after 8 P.M. on Tuesday, Election Day, totally and easily changing the results in Pennsylvania and certain other razor thin states. As a separate matter, hundreds of thousands of Votes were illegally not allowed to be OBSERVED... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

"Brutte cose sono successe in quelle ore, dove la trasparenza della legalità non è stata consentita in modo maligno e crudele. Le porte sono state bloccate e le finestre coperte con pesante cartelloni, in modo che gli osservatori non potessero vedere nelle camere dello spoglio. COSE BRUTTE SONO SUCCESSE ALL'INTERNO", ha scritto ancora (lo stampatello maiuscolo è di Trump).

"Questo cambierà ANCHE il risultato delle elezioni in vari Stati, tra cui la Pennsylvania, che tutti pensavano sarebbe stata vinta facilmente nell'Election Night, solo per vedere un grande distacco scomparire, senza che a nessuno fosse consentito di monitorare, per lunghi intervalli di tempo, che cosa accadeva", si legge in un altro tweet del repubblicano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata