Trump-Biden all'ultimo scontro accusa ma clima meno teso

L'ultimo dibattito tra Donald Trump e Joe Biden prima delle elezioni del 3 novembre si è svolto in un clima meno teso rispetto al precedente faccia a faccia ma non sono mancati scontri su molti temi, a partire dal Covid. "Non possiamo chiudere la nazione, col virus dobbiamo imparare a convivere", dice il capo della Casa Bianca. "Col virus non si convive, si muore", la replica del candidato dem che però commette l'errore di guardare l'orologio. Trump. Duello e accuse reciproche poi su corruzione, inquinamento, politica estera e sanità.

