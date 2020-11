Media Usa: l'Arizona va a Biden

Joe Biden hasvinto in Arizona, secondo le proiezioni di vari media statunitensi, tra cui la Cnn, e di Bbc. Lo stato esprime 11 grandi elettori e amplia il vantaggio su Trump, che ora è di 290 voti a 217. L'Arizona non dava la vittoria ai dem dal 1996. Ora Biden ha 5,3 milioni di voti popolari più di Trump, che non riconosciuto la vittoria dell'avversario, invocando brogli nel calcolo delle schede per posta.

