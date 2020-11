Lo staff di Trump: "Le elezioni non sono finite, sarà rieletto"

"Queste elezioni non sono finite. La falsa proiezione di Joe Biden come vincitore si basa sui risultati in quattro Stati che sono lontani dall'essere definitivi". Così la campagna elettorale di Donald Trump, citata da Cnn. E "Biden si affida a questi Stati per la sua falsa affermazione sulla Casa Bianca, ma una volta che i risultati saranno definitivi, il presidente Trump sarà rieletto". "La Georgia - continua la campagna Trump - è pronta per un riconteggio, dove siamo fiduciosi di trovare schede elettorali raccolte in modo improprio e dove alla fine prevarrà il presidente Trump. Ci sono state molte irregolarità in Pennsylvania, incluso il fatto che funzionari elettorali abbiano impedito ai nostri osservatori volontari di avere un accesso significativo ai luoghi di conteggio dei voti" e ancora "in Nevada, sembrano esserci migliaia di persone che hanno inviato impropriamente schede per corrispondenza. Infine, il presidente è sulla buona strada per vincere a titolo definitivo l'Arizona, nonostante la 'chiamata' irresponsabile ed errata dello stato per Biden da Fox News e Associated Press".

