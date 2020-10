Julia Roberts invita a votare per le presidenziali citando 'Notting Hill'

L'attrice scrive su Instagram: "I'm just a girl standing in front of a boy asking him to vote"

Appello al voto della star di Hollywood Julia Roberts, che come tanti attori e cantanti statunitensi da settimane sta invitando gli americani a votare alle presidenziali del 3 novembre. Questa volta l'attrice cita direttamente un celebre passaggio del film 'Notting Hill', la celebre pellicola della quale è protagonista con Hugh Grant del 1999. La diva ha postato sul sul profilo Instagram la frase "I'm just a girl standing in front of a boy asking him to vote" ("Sono solo una ragazza, in piedi davanti a un ragazzo, che gli chiede di votare"). Nel film Julia Roberts, nella parte di una diva di Hollywood innamorata di un libraio londinese, terminava la stessa frase con le parole "che gli chiede di amarla".

