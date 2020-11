Joe Biden: "Sono ottimista, siamo sulla strada giusta per vincere"

Il candidato dem alle presidenziali Usa 2020, Joe Biden, è il primo a rompere il silenzio dopo la notte elettorale. "Sapevamo sarebbe stata lunga, ma stiamo andando bene. Sono ottimista, stiamo sulla strada giusta per vincere queste elezioni", ha detto Biden parlando da Wilmington, in Delaware, da cui sta seguendo il conteggi dei risultati insieme alla moglie Jill. "Non è mio ruolo né di Donald Trump decidere chi ha vinto le elezioni, spetta al popolo, ma io sono ottimista sul risultato".



"Aspettiamo i risultati, siamo ancora in gioco vinceremo in Pennsylvania", ha aggiunto. "La vostra pazienza è lodevole magari finirà tutto domattina, magari più tardi. Sapevamo che sarebbe stata lunga ma stiamo andando bene - ha aggiunto il candidato dem -. Lo sapevamo, visti i voti per corrispondenza senza precedenti, che ci sarebbe voluto tempo e dobbiamo essere pazienti, finché lo scrutinio non sarà finito e non sarà contato ogni singolo voto, ogni scheda. Siamo positivi su dove ci troviamo".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata