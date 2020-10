Il 'Time' diventa 'Vote': per la prima volta cambia il nome della testata

Cambio di look per il 'Time', celebre periodico americano che a pochi giorni dalle presidenziali Usa ha cambiato il nome ufficiale della testata in copertina per la prima volta dalla fondazione, nel 1923. La scritta che compare sull'ultimo numero del settimanale è 'Vote', votate. All'annuncio sui social ufficiali il magazine correda un link con le istruzioni per votare nelle elezioni americane del prossimo 3 novembre dal vivo o per posta.

