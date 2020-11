I dubbi di Trump: "Mio vantaggio magicamente scomparso"

Donald Trump torna a farsi sentire dopo l'Election Day e la lunga notte elettorale americana. "Ieri notte avevo un solido vantaggio, in molti Stati chiave, in quasi tutti quelli governati e controllati dai democratici. Poi, uno ad uno, i vantaggi hanno iniziato a scomparire magicamente mentre venivano contate schede a sorpresa. Molto strano", ha scritto su Twitter il presidente Usa Donald Trump, tornando a mettere in dubbio la regolarità del voto. Cinguettio che è stato segnalato dal social newtork.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Il candidato repubblicato ha poi contestato di nuovo il voto per posta. "Come mai ogni volta che contano le schede elettorali per corrispondenza - queste - sono così devastanti per percentuale e potere di distruzione?", ha scritto ancora su Twitter.

How come every time they count Mail-In ballot dumps they are so devastating in their percentage and power of destruction? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata