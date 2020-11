I complottisti di QAnon entrano alla Camera

La teoria complottista dei QAnon entra alla Camera negli Stati Uniti d’America. Marjorie Taylor Green, candidata spinta anche dallo stesso candidato repubblicano Donald Trump, è stata definita dal tycoon “una futura star dei repubblicani”. Green era favorita per la vittoria nel suo distretto della Georgia e ha fatto molto parlare di sé: tra le altre cose, accusò George Soros di collaborare con i nazisti. Ma è il suo supporto alla teoria cospirazionista di QAnon a preoccupare di più: una teoria di estrema destra che punta a smantellare un fantomatico complotto pedofilo. Secondo chi segue questa teoria, diffusa soprattutto online, Trump sarebbe a capo di chi combatte questa grande rete di pedofili e trafficanti nel mondo, che si sarebbero in filtrati nel 'deep State'. Green in alcuni video recenti ha anche attaccato il movimento Black Lives Matter, oltre ad accusare chi utilizza le mascherine per proteggersi dal Covid. Anche all’interno dei democratici qualcuno la ha criticata ma il suo motto è sempre stato ‘Non mi scuserò’.

Dopo la sua vittoria alle primarie, Trump ha twittato: “Congratulazioni alla futura star repubblicana Majorie Taylor Green per la grande vittoria alle primarie del Congresso in Georgia contro candidati difficili e brillanti”. In alcuni video Green ha dichiarato che ispanici e afroamericani sono ostacolati dal fatto che spacciano e appartengono alle ‘gang’, parlando anche di una presunta ‘invasione islamica’ degli uffici governativi.

