Election Day, seggi aperti sulla East coast

Al via l'Election day negli Stati Uniti. I primi seggi ad aprire sono stati quelli del Vermont, sulla East coast, che sono aperti dalle 5 ora locale, le 11 in Italia. Lo Stato, che è fra i 13 in cui si sceglierà anche un governatore, vota democratico dal 1992 e spesso i Dem qui vincono in tutte le contee (ma nel 2016 Donald Trump conquistò una contea). Seggi aperti anche nei seguenti Stati: Virginia, New York, New Jersey, Maine, Kentucky, Connecticut, Indiana e New Hampshire, nonché in West Virginia, Ohio e North Carolina.

"Io corro da orgoglioso democratico, ma governerò come un presidente americano. Lavorerò con i democratici e con i repubblicani, e lavorerò in modo altrettanto duro per coloro che non mi sostengono e per chi invece lo fa. Perché questo è il lavoro di un presidente". Lo scrive su Twitter nell'Election day il candidato Dem alla Casa Bianca, Joe Biden.

