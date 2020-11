Election Day: Biden batte Trump nei sondaggi sui sei swing states. Pandemia ed economia i fattori che orientano il voto

Il grande giorno per gli Stati Uniti (e per il mondo intero) è arrivato: oggi, martedì 3 novembre, è l'Election Day, il giorno delle elezioni presidenziali Usa.

Dall'ultimo sondaggio stilato congiuntamente dalla Cnbc e da Change Research, è emerso che l'ex vicepresidente dell'amministrazione di Barack Obama, il democratico Joe Biden, ha un lieve vantaggio sul presidente Donald Trump nei sei stati in bilico, ovvero in Arizona, Florida, Michigan, North Carolina, Pennsylvania e Wisconsin: tutti stati in cui Trump vinse nelle elezioni Usa del 2016.

Considerando questi swing states nel loro insieme, Biden conta su un supporto pari al 50%, rispetto al 46% di Trump. Esaminando gli stati uno per uno, il sondaggio mette in evidenza che, in Arizona, Biden è in vantaggio con il 50% rispetto al 47% dello sfidante; in Florida, con il 51% rispetto al 48% di Trump; in Michigan, con il 51%, rispetto al 44% di Trump, in North Carolina, con il 49% contro il 47% dell'avversario; in Pennsylvania, con il 50%, rispetto al 46% e, per finire, nel Wisconsin con un vantaggio del 53%, rispetto al 45% di Trump.

Il sondaggio lanciato da CNBC-Change Research ha preso in considerazione le risposte di 3.328 elettori intervistati da giovedì scorso a domenica, e ha un margine di errore di più o meno 1,7 punti percentuali. CNBC e Change Research hanno compilato anche un altro sondaggio, focalizzato sull'intero territorio nazionale, da cui emerge che Biden avrebbe un vantaggio su Trump, con un tasso di approvazione pari al 52% rispetto al 42% a favore del presidente in carica. In questo caso, il campione è stato di 1.880 probabili elettori, con un margine di errore di più o meno 2,26 punti percentuali.

I sondaggi sembrano incoronare, dunque, Joe Biden. Ma tutti ricorderanno la lezione del 2016, quando il risultato fu totalmente diverso da quello pronosticato. Saranno come sempre i grandi elettori a decidere il destino dell'America. Il presidente degli Stati Uniti non è eletto infatti dal voto popolare, come ricorda il sito Business Standard, ma dal collegio elettorale, composto da 538 grandi elettori. Per diventare presidente, il candidato deve assicurarsi la maggioranza semplice dei voti, ovvero 270 voti.

Il numero dei grandi elettori relativo a ogni Stato è proporzionale alla popolazione dello stato stesso. Viene ricordato come per ben cinque volte nella storia degli Stati Uniti, il vincitore delle elezioni presidenziali non ha ricevuto il sostegno del voto popolare, che ha indirizzato la scelta sullo sfidante in questione. Di queste cinque volte, fanno parte le vittorie di George W. Bush nel 2000 e di Donald Trump nel 2016.

Nell'ambito di questo sistema elettorale, spicca la regola del "winner takes all", ossia del fatto che "il vincitore si prende tutto": questo significa che, per esempio, se Joe Biden vincesse in California, incassarebbe tutti e 55 grandi elettori dello Stato.

Sebbene sia oggi il giorno ufficiale delle elezioni presidenziali, il Guardian riporta che 98 milioni di americani hanno già votato. In tutto, potrebbero votare 160 milioni di cittadini Usa, il 20% in più rispetto all'affluenza che si registrò nelle elezioni presidenziali del 2016.

Day di quest'anno è destinato a rimanere inciso nella storia, più di tutti gli altri del passato. E 'non solo' per l'allarme della pandemia coronavirus-COVID-19, che ha colpito lo stesso Trump (per giorni #TrumpHasCovid ha catalizzato l'attenzione di tutto il mondo), ma anche per le continue minacce lanciate dal presidente Usa, che hanno alimentato il timore che in caso di sconfitta, difficilmente il tycoon sarà disposto a lasciare la Casa Bianca.

Intanto il Guardian riporta i sondaggi, prendendo in considerazione anche il fattore Blue Wave, ovvero dell'Onda blu, fenomeno che si verificherebbe se i democratici conquistassero il Senato e la Casa Bianca, e venissero confermati alla Camera. Nate Silver diffonde le seguenti probabilità, in base ai suoi calcoli: esiste il 72% di probabilità che ci sia una tripletta dei democratici e che si concretizzi, dunque, l'Onda blu; il 17% di probabilità che i democratici conquistino la Casa Bianca con Biden, che la Camera rimanga nelle mani dei democratici e che i repubblicani confermino la maggioranza in Senato; il 6% che i repubblicani conquistino la Casa Bianca con Trump, che il Senato rimanga in mano repubblicana e la Camera rimanga in mano democratica; il 3% che Trump sia confermato presidente, che il Senato passi ai democratici, e che la maggioranza dei democratici rimanga alla Camera. Il 2% di una tripletta dei Repubblicani.

Tornando al sondaggio della Cnbc-Change Research, dalle risposte degli intervistati è emersa la delusione proprio nei sei swing states per come il presidente americano ha gestito l'emergenza della pandemia coronavirus, che in America ha provocato più di 230.000 morti. Il 46% degli elettori probabili ha detto di approvare il modo in cui il virus è stato gestito dalla sua amministrazione, rispetto al 54% che ha mostrato invece il proprio dissenso. Su base nazionale, solo il 41% ha detto di essere d'accordo con il modo in cui Trump sta gestendo la pandemia, rispetto al 59% in disaccordo con la Casa Bianca.

Il 53% dei votanti nei sei stati in bilico ha espresso inoltre di preferire Biden e i democratici nella gestione dell'emergenza, contro il 47% che ha scelto Trump e i repubblicani. A livello nazionale, il 58% ha riferito che sceglierebbe Biden e il suo partito per gestire il coronavirus, a fronte del 42% a favore di Trump.

Potrebbe essere dunque un virus a costringere Trump a scendere dallo scranno più alto dell'America. La performance di Trump è stata migliore riguardo alla gestione, invece, dell'economia. Il 51% degli intervistati nei sei swing states e il 46% su base nazionale ha detto di essere a favore delle sue scelte e delle loro conseguenze sull'economia Usa. Secondo gli intervistati economia e pandemia sono le prime questioni più importanti che il Paese sta affrontando.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata