Biden nomina task force anti-Covid: 13 i membri

Nel team l'ex commissario della Food and Drug Administration David Kessler. Trump esulta per il vaccino Pfizer: "Buona notizia"

Il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden ha nominato alla task force contro il Covid-19 13 membri di cui 3 co-presidenti: il dottor David Kessler, professore di pediatria, epidemiologia e biostatistica presso l'Università della California, San Francisco, commissario della Food and Drug Administration degli Stati Uniti dal 1990 al 1997; il dottor Vivek Murthy, chirurgo generale e la dottoressa Marcella Nunez-Smith, professoressa associato di medicina interna, salute pubblica e management presso la Yale University e preside associato per la ricerca sull'equità sanitaria presso la scuola di medicina di Yale specializzata in assistenza sanitaria per le popolazioni emarginate.

Intanto il presidente in carica Donald Trump rilancia le contestazioni sul voto, postando video sukl tema di Fox News e definisce "una grande notizia" i progressi del vaccino annunciati da Pfizer e il rialzo delle borse internazionali.

