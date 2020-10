Biden avanti nei sondaggi: testa a testa in Georgia

Il candidato dem alla Casa Bianca Joe Biden si conferma in vantaggio nei sondaggi per le presidenziali Usa ma in alcuni Stati si intravede un testa a testa con Donald Trump. È quanto emerge dai sondaggi della Cbs News che vedono Biden avanti in tre Stati del Sud ma di soli due punti in Florida, di quattro punti in North Carolina e una perfetta parità (49%) in Georgia.

