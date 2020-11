Biden ai suoi elettori: "Dal profondo del mio cuore, grazie"

"Dal profondo del mio cuore, grazie!". Con un video di un minuto e mezzo, postato sul suo account Twitter, il presidente eletto Joe Biden ha voluto ringraziare i suoi elettori e tutti coloro che lo hanno seguito in questa difficile corsa alla Casa Bianca. Novanta secondi nei quali il democratico ha voluto dire grazie attraverso le immagini che hanno visto lui e i suoi elettori protagonisti in questi mesi e attraverso parole semplici ma sentite: "Grazie per il supporto, per l'organizzazione, per averci ascoltato, per aver creduto, per l'unione, per aver dato il massimo, per aver partecipato, per aver insistito, per aver guidato, per aver lavorato, per aver scritto, per aver inviato messaggi, per aver twittato, per aver parlato pubblicamente, per aver fatto volontariato, per aver creato, per aver investito, per aver donato, per aver celebrato, per aver partecipato, per aver pregato, per aver votato".

From the bottom of my heart: thank you. pic.twitter.com/s76oHFkr66

— Joe Biden (@JoeBiden) November 8, 2020

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata