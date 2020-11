Biden-Harris: "Ricostruiremo l'America meglio di prima"

"Il lavoro inizia con il mettere la pandemia sotto controllo". Cosi' la vice presiedente eletta degli Stati Uniti, Kamala Harris, introducendo il discorso sull'economia di Joe Biden, presidente eletto degli Usa. Ammettendo che gli Usa sono in un luogo "buio", il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden ha detto che la sua amministrazione rafforzerà l'economia nazionale, nonostante la pandemia. Il democratico ha incontrato vari imprenditori in vista di un atteso discorso sull'economia, dal suo quartier generale in Delaware. "Per affermare un'ovvietà, sembra che stiamo svoltando un angolo buio ora", ha detto in video collegamento, "non voglio essere falsamente ottimista, ma penso che ce la possiamo fare". "Ricostruiremo l'America meglio di prima" ha spiegato Biden.

"Mettiamoci al lavoro" ha concluso Biden prima delle domande dei giornalisti "e come dico spesso Dio vi benedica".

A proposito della pandemia Biden ha dichiarato che serve capire il piano vaccini di Trump e che "prima ci sarà la transizione, prima avremo il vaccino". Sull'uso delle mascherine ha aggiunto: "Non c'è nulla di virile nel non indossarle". "Altre persone potrebbero morire, se non ci coordineremo" ha spiegato a proposito del coordinamento con l'amministrazione uscente Trump sul contrasto alla pandemia.

