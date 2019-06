Uruguay, vigile multa una donna "per eccesso di bellezza"

Rischia sanzioni in Uruguay un agente della Polizia staradale che ha imposto una multa a una donna per "eccesso di bellezza" confessandole il suo amore nel verbale, la cui foto è diventata virale sui social network ed è stata rilanciata da diversi media locali. La multa risale al 25 maggio scorso ed è stata fatta a Paysandu, in Uruguay appunto.

Nelle motivazioni si legge: "Imprudenza alla guida (circola con eccesso di bellezza)". E il verbale si conclude poi con la scritta "ti amo". Secondo quanto riporta il giornale locale El Telegrafo, il vigile alludeva all'articolo 214 del codice della strada, in base al quale i conducenti devono astenersi da condotte che possano costituire un pericolo per la circolazione e le persone o che possano provocare danni alla proprietà pubblica o privata, come per esempio parlare al telefono.

Sempre secondo la stampa locale, l'agente potrebbe essere sospeso in via temporanea per uso di un documento pubblico senza autorizzazione e a fini non previsti.

