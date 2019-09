Uragano Dorian, si aggrava bilancio alle Bahamas: 30 morti

di lrs

Charleston (Usa), 6 set. (LaPresse/AFP) - E' stato rivisto al rialzo il bilancio dei morti a causa della furia dell'uragano Dorian alle Bahamas. Sono stati 30, secondo quanto ha detto il primo ministro dell'arcipelago caraibico, Hubert Minnis, alla Cnn. Ma è probabile che questo conteggio aumenti considerevolmente, hanno già avvertito le autorità locali. La devastazione provocata dall'uragano, in particolare sulle isole Abaco e Grand Bahama, durerà per "generazioni", aveva detto Minnis in precedenza. Le Nazioni Unite hanno stimato che circa 70.000 persone "hanno bisogno di aiuto immediato".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata