Uragano Dorian, primo ministro Minnis: tragedia storica per Bahamas

di dab

Port Saint Lucie (Usa), 2 set. (AFP/LaPresse) - Durante una conferenza stampa presso la National Emergency Management Agency a New Providence, il primo ministro delle Bahamas, Hubert Minnis, ha definito la tempesta scatenata dall'Uragano Dorian come una "tragedia storica" per l'arcipelago.

