Uragano Dorian, presidente Bahamas: Uragano senza eguali in nostra storia

di lrs

Miami (Florida), 1 set. (LaPresse/AFP) - Le Bahamas si confrontano, con l'arrivo di Dorian, con un uragano "senza equivalenti" nella storia dell'arcipelago. Lo ha affermato oggi il primo ministro Hubert Minnis.

"Siamo di fronte a un uragano come non ne abbiamo mai visti nella storia delle Bahamas", ha detto in una conferenza stampa in cui è scoppiato in lacrime. "È probabilmente il giorno più triste della mia vita", ha aggiunto, citato dal Nassau Guardian.

