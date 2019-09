Uragano Dorian, ordine evacuazione 148.500 abitanti contea Florida

di lrs

Milano, 1 set. (LaPresse) - Sono circa 148.500 i residenti nella contea di St. Johns, in Florida, che sono interessate dall'ordine di evacuazione obbligatoria, al via dalle 8 di lunedì ora locale (le 14 in Italia) per l'arrivo dell'uragano Dorian. Lo rende noto la Cnn, secondo cui la contea in questione ha emesso ordini per le persone nelle zone A e B. Queste zone comprendono l'intera città di St. Augustine, la spiaggia di St. Augustine e coloro che vivono nelle abitazioni sul lungomare o in zone soggette a inondazioni. È stato inoltre emesso un ordine di evacuazione obbligatorio per le persone nelle tenute di Hastings e Flagler.

Lo sceriffo della contea di St. Johns, David Shoar, si aspetta che i ponti vicino alle zone di evacuazione rimangano aperti al traffico fino a martedì inoltrato. I ponti potrebbero essere chiusi in quel momento, ha detto Shoar.

"Questa è una tempesta delle tempeste", ha dichiarato Shoar oggi in una conferenza stampa.

