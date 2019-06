Ungheria, naufragio sul Danubio: incriminato capitano nave crociera

di vln

Budapest (Ungheria), 1 giu. (LaPresse/AFP) - È stato incriminato il comandante della nave da crociera coinvolta in una collisione con un'imbarcazione turistica mercoledì scorso sul Danubio causando la morte di 7 cittadini sudcoreani. L'uomo, un cittadino ucraino di 64 anni si è presentato oggi in tribunale a Budapest ed è accusato di "negligenza criminale su una via navigabile pubblica". Secondo gli inquirenti ungheresi infatti la nave da crociera che il comandante guidava si è scontrata contro la piccola imbarcazione turistica, con a bordo 33 persone, causandone il naufragio.

