Ungheria, Corte Ue: Illegale legge Orban su finanziamenti ong

di lcl

Milano, 18 giu. (LaPresse) - "Le restrizioni imposte dall'Ungheria al finanziamento delle organizzazioni civili da parte di soggetti stabiliti al di fuori di tale Stato membro non sono conformi al diritto dell'Unione europea". Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Ue accogliendo il ricorso per inadempimento presentato dalla Commissione contro il paese guidato da Viktor Orban. Secondo la Corte la legge ungherese sul finanziamento delle ong ha introdotto "restrizioni discriminatorie e ingiustificate nei confronti sia delle organizzazioni in questione sia delle persone che concedono loro un simile sostegno".

