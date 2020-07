Ue, von der Leyen: Risposta europea per evitare errori del passato

di lcl

Milano, 23 lug. (LaPresse) - "La Commissione Ue ha avanzato una proposta europea per evitare i riflessi e gli errori del passato. Una proposta europea per un rilancio europeo". Così la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen illustrando alla plenaria del Parlamento Ue l'accordo raggiunto dal Consiglio europeo su recovery fund e bilancio pluriennale. "L'Europa non è uscita dall'impasse ma ora può vedere l'alba. Siamo arrivati a un grande spartiacque e l'abbiamo superato rimanendo uniti", ha sottolineato von der Leyen.

