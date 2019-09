Ue, Von der Leyen a Schinas: Lavorare a nuovo patto migranti e asilo

di msr/lrs

Bruxelles (Belgio), 10 set. (LaPresse) - "Dovrai coordinare la nostra visione e lavorare su un nuovo patto per la migrazione e l'asilo. Dobbiamo tenere presente tutti gli aspetti, inclusi i controlli alle frontiere esterne, i sistemi di asilo e di rimpatri, l'area Schengen per la libera circolazione e lavorare con i Paesi terzi". Così la presidente eletta della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, nella sua lettera di mandato al greco Margaritis Schinas, ex responsabile della comunicazione della Commissione ed ex deputato del Partito popolare europeo, nominato vicepresidente con delega alla migrazione. Von der Leyen chiede a Schinas anche di "creare canali per l'immigrazione legale" per portare in Europa "persone con le competenze di cui ha bisogno l'Europa".

