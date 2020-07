Ue, vertice leader slitta ancora: lavori riprenderanno alle 17

di lcl

Milano, 20 lug. (LaPresse) - Inizierà alle 17 il vertice tra i capi di Stato e di governo Ue per trovare l'accordo sul Recovery fund, in programma inizialmente per le 14, poi slittato alle 16. Lo ha reso noto il portavoce di Charles Michel, Barend Leyts. Michel è attualmente impegnato in "briefing tecnici e telefonate con i leader prima della sessione plenaria".

